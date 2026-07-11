Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Serbian News Media pre 4 sati
Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei izjavio je danas da je osveta neizbežna posle smrti njegovog oca, koji je ubijen 28. februara u izraelsko-američkim vazdušnim napadima, prvog dana rata protiv Irana, prenela je tamošnja agencija Irna.

Ajatolah se oglasio u pisanoj poruci i to je njegova prva javna izjava od sahrane njegovog oca i prethodnika Alija Hamneija. „Kažem našem vođi mučeniku da se kunemo da ćemo osvetiti njegovu čistu krv i krv svih mučenika ova dva rata, koju su prolili kriminalci i nečasne ubice“, napisao je Modžtaba Hamnei, koji je imenovan u martu, ali se od tada nije pojavio u javnosti. „Osveta je volja naše nacije i mora se neizbežno sprovesti. Ovi kriminalci, čija su imena na
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