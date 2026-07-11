Vukanović: „Kokeza po zadatku BIA pravi novu stranku preko Drine, Vučić želi da sve kontroliše“

Lider stranke Za pravdu i red, poslanik u Skupštini Republike Srpske (RS) Nebojša Vukanović izjavio je da bivši predsednik Fudbaskog sveza Srbije Slaviša Kokeza već duže vreme boravi u RS i veoma aktivno učestvuje u kreiranju i radu Pokreta ‘Sigurna kuća’ Draška Stanivukovića“. „Siguran sam da Kokeza nije tek tako i slučajno upao u priču sa Draškom Stanivukovićem (gradonačelnik Banjaluke), već je poslat po zadatku iz Beograda i sa Banjice da kontroliše