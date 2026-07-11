Zelenski najavio formiranje specijalne komande za napade duboko unutrar Rusije

Serbian News Media pre 7 sati
Zelenski najavio formiranje specijalne komande za napade duboko unutrar Rusije
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će formirati komandu posvećenu vazdušnim napadima duboko unutar Rusije, koji već nekoliko nedelja ozbiljno ugrožavaju ruski naftni sektor, prenela je danas britanska agencije Rojters (Reuters) na svom sajtu. „U petak sam potpisao dekret o osnivanju specijalne komande u okviru oružanih snaga – komande čiji je cilj dugoročni i sveobuhvatni uticaj na Rusiju kao odgovor na ovaj rat“, rekao je Zelenski na društvenim
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Generalštab Ukrajine objavio novi ratni izveštaj! Rusi krenuli u 74 napada, najžešće borbe vode se na ovim pravcima

Generalštab Ukrajine objavio novi ratni izveštaj! Rusi krenuli u 74 napada, najžešće borbe vode se na ovim pravcima

Kurir pre 29 minuta
Putin nema milosti, u razornom napadu ubijeni civili: Među stradalima i devojčica (13), ranjeno 32 osobe

Putin nema milosti, u razornom napadu ubijeni civili: Među stradalima i devojčica (13), ranjeno 32 osobe

Mondo pre 1 sat
Zašto Kijev nije uspeo da obori ni jednu rusku balističku raketu; mediji: Rusija obustavlja plovidbu kroz Don-Azovski kanal

Zašto Kijev nije uspeo da obori ni jednu rusku balističku raketu; mediji: Rusija obustavlja plovidbu kroz Don-Azovski kanal

RTS pre 1 sat
„Za tango je potrebno dvoje“: Fidan pozvao Kijev da prihvati dogovor sa Aljaske

„Za tango je potrebno dvoje“: Fidan pozvao Kijev da prihvati dogovor sa Aljaske

Sputnik pre 3 sata
Kosačov: Dokumenti o kraju sukoba biće ispisani krvlju na liniji fronta

Kosačov: Dokumenti o kraju sukoba biće ispisani krvlju na liniji fronta

Sputnik pre 5 sati
Uživo: Rat u Ukrajini! Četiri osobe poginule, među kojima i dete, u napadu na Sumi

Uživo: Rat u Ukrajini! Četiri osobe poginule, među kojima i dete, u napadu na Sumi

Euronews pre 5 sati
"Dogovor će biti ispisan krvlju i barutom!" Putinov zamenik tvrdi: Najteže tek čeka Ukrajinu

"Dogovor će biti ispisan krvlju i barutom!" Putinov zamenik tvrdi: Najteže tek čeka Ukrajinu

Večernje novosti pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRojtersRusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Koliko je Trampova „leteća Ovalna kancelarija“ – poklon Katara – zaista bezbedna?

Koliko je Trampova „leteća Ovalna kancelarija“ – poklon Katara – zaista bezbedna?

Danas pre 39 minuta
Šikorski: SAD u NATO 3.0 je konjica iza brda, a ne pešadija u Evropi

Šikorski: SAD u NATO 3.0 je konjica iza brda, a ne pešadija u Evropi

Danas pre 1 sat
Nigerijska vlada: Spaseni učenici koje su oteli islamski militanti u maju

Nigerijska vlada: Spaseni učenici koje su oteli islamski militanti u maju

Danas pre 1 sat
Kako su dronovi promenili odnos Irana s njegovim saveznicima

Kako su dronovi promenili odnos Irana s njegovim saveznicima

Danas pre 2 sata
Predsednica Moldavije imenovala biznismena za novog premijera

Predsednica Moldavije imenovala biznismena za novog premijera

Danas pre 3 sata