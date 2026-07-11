Zelenski najavio formiranje specijalne komande za napade duboko unutrar Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će formirati komandu posvećenu vazdušnim napadima duboko unutar Rusije, koji već nekoliko nedelja ozbiljno ugrožavaju ruski naftni sektor, prenela je danas britanska agencije Rojters (Reuters) na svom sajtu. „U petak sam potpisao dekret o osnivanju specijalne komande u okviru oružanih snaga – komande čiji je cilj dugoročni i sveobuhvatni uticaj na Rusiju kao odgovor na ovaj rat“, rekao je Zelenski na društvenim