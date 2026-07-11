Nije kraj! Spanulis otvara Joviću vrata ambicioznog projekta

Sport klub pre 1 dan  |  Autor: Ognjen Bojić
Nije kraj! Spanulis otvara Joviću vrata ambicioznog projekta

Srpski košarkaš Stefan Jović na pragu je dogovora sa Arisom iz Soluna, tvrdi grčki "Sport 24".

Jović je slobodan u izboru nove sredine nakon rastanka sa Bajernom. U Minhenu je proveo prethodnu sezonu, što mu je drugi mandat kao članu Bavaraca. Prošle sezone pod vođstvom Gordona Herberta, a od decembra Svetislava Pešića, iskusni plejmejker beležio je prosečno 5,3 poena, 1,8 skokova i 4,3 asistencije za 18 i po minuta po utakmici u Evroligi. Bajern je u majstorici finalne serije, uprkos vođstvu od 20 poena na poluvremenu, doživeo poraz od Albe u Minhenu i
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