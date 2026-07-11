Večeras na Mundijalu: Prštaće hard rok u Majamiju

Subota je dan kada ćemo dobiti preostala dva učesnika polufinala Svetskog prvenstva.

Engleska – Norveška (Subota 23:00) „Gordi Albion“ po 11. put igra u četvrtfinalu Svetskog prvenstva, dve godine nakon čuvene Širerove „pritisak je za gume“, Englezi imaju novu legendarnu izreku „visina je za avione“. Podsetimo, meč sa Meksikom je igran na 2.200 metara nadmorske visine. Ekspedicija se sada seli na Floridu gde je čeka evropski okršaj, a to baš nije dobra vest za tim Tomasa Tuhela. Od poslednjih šest eliminacija sa Mundijala za Engleze, pet su bile od