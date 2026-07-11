Zverev pred podvigom kakav nema ni velika trojka

Sport klub pre 26 minuta  |  Autor: Vojin Veličković
Zverev pred podvigom kakav nema ni velika trojka

Do pre pet nedelja Aleksander Zverev je imao negativno mesto u istoriji – bio je jedan od dvojice tenisera koji su odigrali najviše finala na gren slemovima, ali nisu nijedan osvojili.

Delio je ovu „čast„ sa Kasperom Rudom. Sponzor izveštavanja sa Wimbledona Mozzart. Važno je s kim igraš! Sredinom juna se u Parizu ratosiljao tog rekorda osvojivši Rolan Garos i prepustio Norvežaninu da sam „uživa u lovorikama.“ Sutra će na Vimbldonu imati šansu za rekord potpuno drugačije specifične težine. Ako osvoji trofej u Londonu, okitiće se podvigom kakav niko u modernom tenisu nije postigao – u Open eri od 1968. Dakle, ni velika trojka, ni Pit Sampras, ni
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