Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog tajfuna, „Er Srbija“ otkazala letove za Šangaj i Guangdžoju

Kineske vlasti izdale su najviši nivo upozorenja zbog kišnih oluja usled približavanja tajfuna „Bavi“. Kompanija „Er Srbija“ saopštila je da je primorana da odloži letove iz Beograda do Šangaja i Guangdžoju.

Iz kompanije „Er Srbija“ su naveli da će let iz Beograda za Šangaj, koji je danas bio na redu letenja, poleteti sutra, 12. jula, u 6 časova po našem vremenu. Dok je let iz Šangaja za Beograd pomeren za 13. jul u 00.55 po lokalnom vremenu Narodne Republike Kine. Do izmene letova će posledično doći i između Beograda i Guangdžoua na letovima koji su planirani za sutra. Kako se navodi u saopštenju, let iz Beograda za Guangdžoju pomeren je za 13. jul u 9.30 po našem