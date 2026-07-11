Vučić u Leskovcu: Ovde je potrebna još jedna fabrika, ulagaćemo više u jug Srbije

Stav.life pre 24 sata  |  STAV
Vučić u Leskovcu: Ovde je potrebna još jedna fabrika, ulagaćemo više u jug Srbije

Ovo je poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Sinkovcu kod Leskovca gde je obišao završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjeg i Donjeg Sinkovca, u dužini od 3.900 metara, kao i mobilnu ambulantu koju je Leskovac, pored ostalih desetak gradova, dobio a koja je danas stacionirana ovde.

Ovaj put koštao je oko 1,2 miliona evra a Vučić je, obraćajući se meštanima,koji su ga dočekali sa zastavama i u svečarskoj atmosferi , da je mnogo srećan kad otvaraju saobraćajnice, a naročito lokalne jer zna da to znači život za ljude koji tu žive. On je rekao da sada sva sela koje povezuje ovaj put izgledaju neuporedivo lepše. „Za Leskovac nam je potrebna još jedna fabrika, kapitalno intenzivna sa nešto višim platama. Nisam zadovoljan u Leskovcu je prosečna plat
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