Južnokorejski proizvođač memorijskih čipova SK Hajniks (SK Hynix) danas počinje trgovanje na američkoj berzi Nasdak (Nasdaq), što prema ekspertima predstavlja jedan od najvećih izlazaka strane kompanije na američko tržište kapitala i test za održivost trenda velikih ulaganja u veštačku inteligenciju.

SK Hajniks je do sada prodao američke depozitarne priznanice (ADR), koje služe kao zamena za akcije za američke investitore (pri čemu deset ADR-ova menja jednu običnu akciju), za ukupno 26,5 milijardi dolara, prenosi Rojters. Prikupljena sredstva kompanija će iskoristiti za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, dok će kotiranje na Nasdaku omogućiti direktan pristup najvećem svetskom tržištu kapitala i široj bazi američkih investitora. SK Hajniks je najveći