Kada psihijatar čita Snupija: Nežna knjiga o velikim životnim pitanjima

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs
Kada psihijatar čita Snupija: Nežna knjiga o velikim životnim pitanjima

U knjizi Kada će početi dobre stvari?, doktor Abraham Dž.

Tverski spaja psihologiju, životnu mudrost i čuveni strip „Peanuts“, na našim prostorima poznat kao Snupi, ilustrujući da se odgovori na velika životna pitanja ponekad kriju kroz prikaz par nacrtanih kadrova. Doktor Abraham Dž. Tverski bio je poznati američki psihijatar, rabin i autor brojnih knjiga o mentalnom zdravlju, samopouzdanju, duhovnosti i oporavku od zavisnosti. U knjizi Kada će početi dobre stvari? njegovo bogato kliničko iskustvo susreće se sa junacima
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