Kapiten crveno-belih produžio ugovor!

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kapiten crveno-belih produžio ugovor!

Kapiten košarkaša Olimpijakosa Kostas Papanikolau produžio je ugovor do 2028. godine, saopštio je večeras klub iz Pireja.

Papanikolau (35) je prošle sezone odigrao 36 utakmica za Olimpijakos u Evroligi, a prosečno je beležio 2,9 poena i 1,8 skokova po meču. On je prošle sezone sa Olimpijakosom osvojio titulu u Evroligi i grčkom prvenstvu. Papanikolau je igračku karijeru počeo u Arisu, a potom je igrao za Olimpijakos od 2009. do 2013. godine. On je zatim nastupao za Barselonu, Hjuston i Denver, a u Olimpijakos se vratio 2016. godine. Sa Olimpijakosom je u dva mandata ukupno osvojio 18
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