Marko Đoković uputio nikad emotivnije reči Novaku, tu su i važne fotke: "Skoro ti je 40..."

Novak Đoković je i na ovom Vimbldonu nastavio da ispisuje istoriju tenisa sa nepunih 40 godina, ali pored svih rekorda i trofeja, ono što mu je oduvek bilo najvažnije jeste porodica.

Upravo je odatle stigla poruka koja je privukla ogromnu pažnju – emotivno obraćanje njegovog brata, Marka Đokovića. Marko, koji se retko eksponira u javnosti, ovoga puta je odlučio da javno kaže šta oseća prema starijem bratu, ističući da je Novak, pre svega, veliki čovek. I to nakon što je Nole poražen u polufinalu Vimbldona od Janika Sinera. - Privilegovan sam što te poznajem kao osobu kakva jesi i što te imam za brata. Veliko srce, mnogo karaktera, velikodušan i