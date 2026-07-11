Preokret: Mane nije ništa rekao o budućnosti u reprezentaciji

Senegalski fudbaler Sadio Mane nije završio reprezentativnu karijeru, preneo je večeras francuski Ekip.

Francuski mediji, među kojima je i Ekip, preneli su ranije danas da je Mane odlučio da se povuče iz nacionalnog tima posle eliminacije Senegala u šesnaestini finala Svetskog prvenstva od selekcije Belgije (2:3). Ekip navodi da su se mediji pozvali na list Kvotidijen, koji je objavio da se Mane povukao iz reprezentacije Senegala. Međutim, francuski mediji navode da se radi o netačnoj informaciji. Ekipi prenosi da je specijalizovani portal Sport njuz Afrika, koji se