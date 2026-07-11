Preokret: Mane nije ništa rekao o budućnosti u reprezentaciji

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Preokret: Mane nije ništa rekao o budućnosti u reprezentaciji

Senegalski fudbaler Sadio Mane nije završio reprezentativnu karijeru, preneo je večeras francuski Ekip.

Francuski mediji, među kojima je i Ekip, preneli su ranije danas da je Mane odlučio da se povuče iz nacionalnog tima posle eliminacije Senegala u šesnaestini finala Svetskog prvenstva od selekcije Belgije (2:3). Ekip navodi da su se mediji pozvali na list Kvotidijen, koji je objavio da se Mane povukao iz reprezentacije Senegala. Međutim, francuski mediji navode da se radi o netačnoj informaciji. Ekipi prenosi da je specijalizovani portal Sport njuz Afrika, koji se
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Florentino sprema najveći transfer u istoriji: Daće 250 miliona za zvezdu Svetskog prvenstva

Florentino sprema najveći transfer u istoriji: Daće 250 miliona za zvezdu Svetskog prvenstva

Mondo pre 17 minuta
Dve najuspešnije reprezentacije na planeti

Dve najuspešnije reprezentacije na planeti

Velike priče pre 2 sata
Neću protiv svog naroda

Neću protiv svog naroda

Radar pre 3 sata
Španija posle preokreta savladala Belgiju i plasirala se u polufinale

Španija posle preokreta savladala Belgiju i plasirala se u polufinale

Politika pre 2 sata
Dobro poznaje Ronalda: Portugal ozvaničio novog selektora

Dobro poznaje Ronalda: Portugal ozvaničio novog selektora

Danas pre 3 sata
Španija u polufinalu Mundijala: Superheroj Merino zakazao blokbaster meč sa Francuskom

Španija u polufinalu Mundijala: Superheroj Merino zakazao blokbaster meč sa Francuskom

Danas pre 4 sati
Saša Ilić komentarisao meč Partizana sa Hrvatima na pripremama u Sloveniji

Saša Ilić komentarisao meč Partizana sa Hrvatima na pripremama u Sloveniji

Danas pre 6 sati

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBelgijaAfrika

Najnovije vesti »

I Virtus se pojačao! Amerikanac stigao u Bolonju

I Virtus se pojačao! Amerikanac stigao u Bolonju

Kurir pre 22 minuta
Florentino sprema najveći transfer u istoriji: Daće 250 miliona za zvezdu Svetskog prvenstva

Florentino sprema najveći transfer u istoriji: Daće 250 miliona za zvezdu Svetskog prvenstva

Mondo pre 17 minuta
Vrnjačka Banja u znaku karnevala: Više od 40 programa i velika međunarodna povorka od 12. do 19. jula

Vrnjačka Banja u znaku karnevala: Više od 40 programa i velika međunarodna povorka od 12. do 19. jula

Kurir pre 7 minuta
Beo zoo vrt slavi 90. rođendan! U nedelju slobodan ulaz za najmlađe, evo šta vas sve čeka

Beo zoo vrt slavi 90. rođendan! U nedelju slobodan ulaz za najmlađe, evo šta vas sve čeka

Blic pre 57 minuta
Najbizarniji transfer u Evroligi: Barselona zaradila 900.000 evra za igrača koji nije ni debitovao

Najbizarniji transfer u Evroligi: Barselona zaradila 900.000 evra za igrača koji nije ni debitovao

Mondo pre 1 sat