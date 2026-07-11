Savet EU odobrio plan oporavka Mađarske: Budimpešta dobija 10 milijardi evra

Savet Evropske unije odobrio je nacionalni plan oporavka Mađarske, što je novi korak ka omogućavanju Budimpešti da dobije pristup za oko 10 milijardi evra sredstava EU koja su ranije bila blokirana zbog zabrinutosti u vezi sa korupcijom, preneo je Rojters.

Odluka Saveta usledila je nakon što je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u maju, posle sastanka sa mađarskim premijerom Peterom Mađarom, najavila da bi sredstva mogla da budu dostupna. Sredstva iz evropskog fonda za oporavak smatraju se važnim za pokretanje mađarske ekonomije, koja je, prema ocenama analitičara, gotovo stagnirala poslednje tri godine. (Telegraf.rs/Tanjug)