Vrelo i vedro, pa pljuskovi i grmljavinske oluje, evo i kada: Temperatura do 35 stepeni

U Srbiji u subotu veoma toplo. Pre podne sunčano. Sredinom dana i posle podne naoblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i to prvo u zapadnim, potom i u ostalim predelima. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove. Jedino se na krajnjem severu i jugu očekuje suvo. Vetar slab južni i jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 19 stepeni, maksimalna dnevna od 31 do