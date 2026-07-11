Vrelo i vedro, pa pljuskovi i grmljavinske oluje, evo i kada: Temperatura do 35 stepeni

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Vrelo i vedro, pa pljuskovi i grmljavinske oluje, evo i kada: Temperatura do 35 stepeni
U Srbiji u subotu veoma toplo. Pre podne sunčano. Sredinom dana i posle podne naoblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i to prvo u zapadnim, potom i u ostalim predelima. Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove. Jedino se na krajnjem severu i jugu očekuje suvo. Vetar slab južni i jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 19 stepeni, maksimalna dnevna od 31 do
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