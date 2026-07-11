Dodik na spomen obeležju u Mrakovici: Stradanje srpskog naroda se pokušava prikazati kao beznačajno

Večernje novosti pre 35 minuta
Dodik na spomen obeležju u Mrakovici: Stradanje srpskog naroda se pokušava prikazati kao beznačajno

PARASTOSOM i polaganjem venaca i cveća na spomen obeležje u Mrakovici danas je, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske i Srbije obeležena 84. godišnjica bitke na Kozari.

Foto: V. Tripić Neprijateljska ofanziva na Kozaru pod kodnim nazivom "Zapadna Bosna" počela je 10. juna 1942. godine, što je bio uvod u jedan od najstrašnijih zločina počinjenih nad srpskim narodom ikada. Nemačke i ustaške jedinice sa oko 35.000 vojnika zatvorile su obruč oko slobodne teritorije kozarske oblasti, a u opkoljenom području 3.500 boraca Drugog krajiškog partizanskog odreda branilo je zbeg sa oko 80.000 srpskih civila. Iz neprijateljskog obruča uspelo
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