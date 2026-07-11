"Dogovor će biti ispisan krvlju i barutom!" Putinov zamenik tvrdi: Najteže tek čeka Ukrajinu

Večernje novosti pre 57 minuta
"Dogovor će biti ispisan krvlju i barutom!" Putinov zamenik tvrdi: Najteže tek čeka Ukrajinu

SUKOB u Ukrajini biće okončan pregovorima, ali će dokumenti za njegovo zaključenje biti ispisani krvlju i barutom na liniji borbenog dodira, izjavio je zamenik predsednika Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačov u intervjuu za portal "aif.ru", prenosi TASS.

Foto: Depositphotos/ rarrarorro/ Profimedia/ Alexander Shcherbak Kako je naglasio ruski senator, dogovori koji budu postignuti tokom pregovora u velikoj meri će se razlikovati od onih koje su strane usaglasile u aprilu 2022. godine. - Razlikovaće se na štetu Ukrajine - poručio je on. foto: Russian Federation Council Press / Zuma Press / Profimedia Kosačov je ocenio da je Ukrajina još 2022. godine nepovratno propustila priliku da okonča sukob uz minimalne gubitke i
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Raketni udar na Kijev; Ukrajina napala plovila u Taganrogskom zalivu

Raketni udar na Kijev; Ukrajina napala plovila u Taganrogskom zalivu

RTS pre 2 minuta
Zelenski najavio formiranje specijalne komande za napade duboko unutrar Rusije

Zelenski najavio formiranje specijalne komande za napade duboko unutrar Rusije

Serbian News Media pre 1 sat
Ukrajina tvrdi da je pogodila ruske brodove u Azovskom moru

Ukrajina tvrdi da je pogodila ruske brodove u Azovskom moru

NIN pre 2 sata
Zelenski najavio formiranje specijalne komande za napade duboko unutar Rusije

Zelenski najavio formiranje specijalne komande za napade duboko unutar Rusije

Insajder pre 2 sata
Zelenski najavio formiranje specijalne komande za napade duboko unutrar Rusije

Zelenski najavio formiranje specijalne komande za napade duboko unutrar Rusije

Nedeljnik pre 3 sata
Zamenik predsednika Saveta Rusije: Sukob u Ukrajini biće završen pregovorima

Zamenik predsednika Saveta Rusije: Sukob u Ukrajini biće završen pregovorima

NIN pre 3 sata
Ukrajina napala ruske brodove u Azovskom moru! Nanet još jedan snažan udarac ruskoj "floti iz senke", pogođeno 28 plovila…

Ukrajina napala ruske brodove u Azovskom moru! Nanet još jedan snažan udarac ruskoj "floti iz senke", pogođeno 28 plovila, oglasio se "Mađar" (video)

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaPressRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Tenzije između SAD i Irana: Tramp preti raketama, Teheran spreman na odbranu

Tenzije između SAD i Irana: Tramp preti raketama, Teheran spreman na odbranu

Naslovi.ai pre 13 minuta
Filipine pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena

Filipine pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena

Insajder pre 32 minuta
Zaharova: Kijev pretvorio konferenciju u Beogradu u antirusku političku predstavu

Zaharova: Kijev pretvorio konferenciju u Beogradu u antirusku političku predstavu

RTV pre 17 minuta
Filipine pogodio snažan zemljotres

Filipine pogodio snažan zemljotres

Blic pre 17 minuta
(Foto) Kao posle apokalipse! Vatra opkolila naselja, hiljade ljudi bežale pred plamenom: Ostale spaljene kuće i automobili u…

(Foto) Kao posle apokalipse! Vatra opkolila naselja, hiljade ljudi bežale pred plamenom: Ostale spaljene kuće i automobili u Španiji, ima mrtvih

Blic pre 37 minuta