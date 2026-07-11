SUKOB u Ukrajini biće okončan pregovorima, ali će dokumenti za njegovo zaključenje biti ispisani krvlju i barutom na liniji borbenog dodira, izjavio je zamenik predsednika Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačov u intervjuu za portal "aif.ru", prenosi TASS.

Foto: Depositphotos/ rarrarorro/ Profimedia/ Alexander Shcherbak Kako je naglasio ruski senator, dogovori koji budu postignuti tokom pregovora u velikoj meri će se razlikovati od onih koje su strane usaglasile u aprilu 2022. godine. - Razlikovaće se na štetu Ukrajine - poručio je on. foto: Russian Federation Council Press / Zuma Press / Profimedia Kosačov je ocenio da je Ukrajina još 2022. godine nepovratno propustila priliku da okonča sukob uz minimalne gubitke i