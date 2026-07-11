Nina vodila do pobede: Odbojkašice Srbije na turniru Lige nacija u Beogradu nadigrale Nemačku

FRANCUSKE rane se leče pobedom nad Nemačkom. Odbojkašice se u svom trećem meču na turniru Lige nacija u Beogradu nisu kockale kao pre dva dana, već su nadigrale gošće u sva tri seta – 3:0 (25:20, 25:22, 25:23). Srpkinje učešće u elitnom takmičenju završavaju sutra (20.00) protiv Holandije, koja će uoči duela znati da li joj je potrebna pobeda ѕa odlazak na finalni turnir od 22.do 26.jula u Makau (Kina).

Foto Nikola Skenderija Naše devojke su u meč ušle odlučne da obraduje navijače, selektora Zorana Terzića,a i sebe. U prvom setu su napadom slomile otpor Nemica, u drugom blokom, a u trećem servisom. Ipak, nije moglo bez problema, jer je u finišu utakmica blokerka Maša Kirov izašla sa terena zbog povrede kolena. - Osetile smo energiju publike i Arene, tako da je bilo lakše igrati. Nismo gubile glavu ni kada su protivnice vodile, već smo igrale iz sve snage, jer