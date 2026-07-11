Prenos, Norveška - Engleska: Borba za polufinale Svetskog prvenstva!

Fudbaleri Norveške i Engleske igraju meč četvrtfinala Svetskog prvenstva. Utakmica je na programu od 23.00 po našem vremenu, a tok utakmice možete pratiti na portalu Novosti.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Butch Dill Norveška je u osmini finala pobedila Brazil i na opšte iznenađenje mnogih izbacila petorstrukog prvaka sveta sa Mundijala i to sa dva gola Erlinga Haland. S druge strane Engleska je u osmini finala bila bolja od domaćina prvenstva Meksika. U spektakularnom meču slavili su sa 3:2. Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30 Breakfast