"Rusija je velika zemlja, velike istorije, nećemo Ukrajini slati oružje" Orbanova najavila nastavak politike svog prezimenjaka

Večernje novosti pre 2 sata
"Rusija je velika zemlja, velike istorije, nećemo Ukrajini slati oružje" Orbanova najavila nastavak politike svog prezimenjaka…

MAĐARSKA neće menjati politiku prema ratu u Ukrajini i neće slati oružje Kijevu, izjavila je potpredsednica mađarske vlade i ministarka spoljnih poslova Anita Orban u intervjuu za italijanski list Korijere dela sera.

Foto: Tanjug/AP/Robert Hegedus - Naša politika po tom pitanju je nepromenjena. Mađarski birači dali su nam mandat da ne šaljemo oružje, već da pomažemo na druge načine: humanitarnom pomoći i sankcijama - rekla je Orban. Ona je navela da je jedno od ključnih pitanja u odnosima Mađarske i Ukrajine položaj mađarske manjine u ukrajinskoj oblasti Zakarpatja, ističući da Budimpešta podržava pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji samo na osnovu ispunjavanja kriterijuma. -
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