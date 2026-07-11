AMSS: Pojačan saobraćaj na autoputevima zbog godišnjih odmora

Vranje - Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) upozorili su vozače na "pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima" zbog sezone godišnjih odmora. Prohodnost saobraćaja je ujutro bila dobra, a na naplatnim stanicama širom zemlje nije bilo zadržavanja. "Na graničnim prelazima takođe nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila", saopštili su iz AMSS.