AMSS: Pojačan saobraćaj na autoputevima zbog godišnjih odmora

Vranje news pre 2 sata  |  Vranjenews
AMSS: Pojačan saobraćaj na autoputevima zbog godišnjih odmora
Vranje - Iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS) upozorili su vozače na "pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima" zbog sezone godišnjih odmora. Prohodnost saobraćaja je ujutro bila dobra, a na naplatnim stanicama širom zemlje nije bilo zadržavanja. "Na graničnim prelazima takođe nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila", saopštili su iz AMSS.
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