Konfiskovana tri luksuzna stana Gruevskog: Ukupno vrede skoro 2,5 miliona evra

Vranje - Tri konfiskovana luksuzna stana bivšeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog, na padinama planine Vodno u Skoplju, stavljeni su na prodaju po ukupnoj početnoj ceni od 2.457.000 evra.

Apartmani se nalaze u kompleksu "Panorama Rezidens", ukupne su površine 750 kvadrata, imaju prostrane sobe, velike terase, luksuzne sadržaje, đakuzije i panoramski pogled na glavni grad Severne Makedonije. Dva stana imaju stambenu površinu od oko 200 kvadratnih metara svaki, kao i terase površine nešto manje od 50 kvadratnih metara. Početna cena za svaki od njih je 850.000 evra. Treći stan ima površinu od 155 kvadratnih metara i balkon od 95 kvadratnih metara, a