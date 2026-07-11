Počeo da radi portal Ko si bre ti: Verujete li Vučiću koji poziva da prijavite korupciju

U petak u 10 ujutro počeo je da radi portal "Ko si, bre, ti?", preko kog će građani potpuno anonimno moći da prijavljuju bahate funkcionere, korupciju i zloupotrebe svake vrste.

Kako piše N1info.rs, Aleksandar Vučić koji je rad ovog portala i najavio, obećao je da će svaku prijavu lično da pogleda i da će na skoro svaku on i njegov tim odgovoriti. Sistemsko rešavanje problema korupcije ili još jedna populistička mera? Samo u prvih sat vremena otkad je proradio portal "Ko si, bre, ti?" stigle su 23 prijave i to sve u vezi sa korupcijom. Podatak koji bi mnoge zabrinuo, jer ukazuje na visok nivo korupcije u zemlji, predsednika države je