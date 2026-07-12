Emotivni Haland: "Norvešku smo ucrtali na fudbalsku mapu"

Najbolji fudbaler Erling Haland nije krio emocije posle eliminacije Norveške sa Svetskog prvenstva.

Norvežani su bili nadomak istorijskog plasmana u polufinale, ali su na stadionu Hard Rock Stadium u Majamiju posle produžetaka poraženi od Engleske rezultatom 2:1. Posle meča, Haland je istakao da će zauvek pamtiti ono što je njegova reprezentacija uradila na ovom Mundijalu. "Ovo je bilo ludo putovanje. Mislim da mi je ovo promenilo život, da budem iskren", rekao je napadač Mančester sitija. Iako je poraz teško pao celoj naciji, Haland smatra da je Norveška