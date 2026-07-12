Krvoproliće na festivalu u Torontu: Pucnjava među 13.000 ljudi; Ima mrtvih FOTO/VIDEO

Nakon pucnjave na festivalu u Torontu, šest osoba je pronađeno sa prostrelnim ranama, a dve osobe su preminule na licu mesta.

Policija u kanadskom gradu je primila prijavu o aktivnom strelcu na festivalu salse nešto posle 20 časova po lokalnom vemenu u subotu. Policija je saopštila da je došlo do razmene vatre između dve osobe, i da su na mestu događaja pronađena dva vatrena oružja. Nije bilo hapšenja, a potraga je trenutno u toku. Zamenik šefa policije Toronta, Fransisko Baredo, opisao je scenu kao "veoma haotičnu". Kanadski premijer Mark Karni rekao je da je "užasnut" smrtonosnom