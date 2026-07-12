Siner je kralj Vimbldona!; Zverev se oglasio: "Ne volim te"; Janik poručio Saši: "Baš si blizu..."

Italijanski teniser Janik Siner pobedio je Sašu Zvereva u velikom finalu.

Posle četiri seta, posle više od 3 i po sata igre, Janik Siner je odbranio titulu i ostao šampion Vimbldona. Italijan je sa 3-1, rezultatom 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 nadigrao Aleksandra Zvereva u velikom finalu i to nakon što je "počistio" Novaka Đokovića u polufinalu ovog čuvenog turnira. Sineru je ovo peta Grend slem titula, a drugi uzastopni trofej na Vimbldonu. Dešavanja iz Londona pratite u LIVEBLOG-u na B92.sport.