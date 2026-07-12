Belingem čuva san, Engleska je u polufinalu Mundijala

BBC News pre 44 minuta | Predrag Vujić - BBC novinar

REUTERS/Mike Segar Sačuvao je snove Englezima - Džud Belingem

Norveški vojnici su veslali na palubama brodova, dajući podršku fudbalskoj reprezentaciji, a pripadnici engleskih oružanih snaga odgovorili su im pevanjem nezvanične himne nacionalnog tima 'Wonderwall' grupe Oasis .

Bila je to simpatična uvertira pred četvrtfinalnu utakmicu Svetskog prvenstva u kojoj je vođena velika bitka i pobeda Engleske 2:1 posle produžetaka (1:1) po vrućini i vlagi u Majamiju.

Engleska je samo jednom u istoriji bila svetski prvak, davne 1966. godine i od tada Englezi sanjaju da se 'Fudbal vrati kući', kako oni vole da kažu.

A san im je sačuvao dvostruki strelac Džud Belingem golovima u finišu prvog poluvremena i u trećem minutu prvog produžetka (93').

Norvežani uzdignuta čela napuštaju Mundijal.

Napravili su istorijski uspeh, a bili su blizu da naprave novi na njihovom prvom svetskom prvenstvu posle 28 godina.

Poveli su, imali su prilike, dali su gol koji im je poništen, pogodili su prečku, isprsili su se protiv favorita...

Za utehu im ostaje da su bili jedna od reprezentacija koja je osvojila najviše simpatija na ovom Svetskom prvenstvu i da je norveški način bodrenja - veslanje - bio apsolutni hit.

Norvežani vodili 1:0...

Hari Kejn ili Erling Haland, bilo je pitanje postavljeno pred severnoevropski derbi na svetskom šampionatu.

Obojica su nosili Englesku i Norvešku do četvrtfinala, bili su neizbežan začin u oba tima i logično je da je sva pažnja bila usmerena na njih dvojicu.

Ali ni Engleska ni Norveška nisu samo Kejn i Haland.

Upravo su neki drugi igrači bili u centru pažnje.

Norveška je povela spektakularnim golom Andreasa Šjelderupa u 36. minutu.

Da li je norveški fudbaler hteo da šutira ili centrira, manje je bitno - bitno je da je sa leve strane pogodio gol Džordana Pikforda i zaledio veliki broj Engleza na tribinama stadiona u Majamiju.

Imali su ubrzo Norvežani šansu i za 2:0, ali je Aleksander Serlot oklevao u kontranapadu, a mogao je ili da šutira ili da uposli potpuno samog Erlinga Halanda.

REUTERS/Paul Childs Spektakularan gol Andreasa Šjelderupa

... Englezi izjednačili u finišu prvog poluvremena

U drugom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, Engleska je izjednačila.

Entoni Gordon je video da Džud Belingem utrčava u šesnaesterac, igrač Real Madrida je primio, ogradio se i u padu savladao Orjana Nilanda.

Nick Potts/PA Wire Gol Džuda Belingema za 1:1

Norvežanima poništen gol

Početkom drugog poluvremena, novi gol za Norvešku.

Trajala je velika radost reprezentativaca i navijača Norveške, ali su Englezi signalizirali spornu situaciju pre gola.

Norvežani su imali korner, posle gužve, štoper Torbjern Hegem ju je u padu smestio u mrežu, ali je sudija Klemen Turpan, na intervenciju pomoćnika iz VAR sobe (video tehnologija) poništio gol jer je Erling Haland odgurnuo Eliota Andersona u borbi za bolju poziciju.

Jedna od brojnih situacija koju viđamo u svakoj utakmici, a pritom je francuski sudija bio na nekoliko metara od duela Norvežanina i Engleza, ali ništa nije svirao.

Tek je posle gledanja snimka poništio gol Norveškoj.

REUTERS/Dylan Martinez Gol Norveške za 2:1 koji je poništen

Opet Belingem

Tek što je počeo prvi produžetak, novi gol Belingema.

Golman Norveške Niland je u istom napadu sjajno skinuo udarac Harija Kejna, ali je onda napravio grešku.

Morgan Rodžers je raspalio sa ivice šesnaesterca, Niland nije uspeo da je ukroti, već je odbio, a na pravom mestu i u pravo vreme bio je ko drugi nego Belingem.

'Hej Džud' ( Hey Jude ), orilo se sa tribina.

Engleski navijači su odavno prepevali veliki hit čuvenih Bitlsa u čast Belingema, a sada su ga otpevali više puta.

REUTERS/Dylan Martinez Belingem postiže gol za 2:1

Mik Džeger je bio zadovoljan u Majamiju

Mik Džeger, 82-godišnji frontmen čuvene grupe Rolingstonsa, bio je u loži stadiona u Majamiju, a kada ga je kamera prikazala na velikom ekranu, dobio je ovacije.

Odgovorio je širokim osmehom i mahanjem.

Jedan od velikih hivota ove grupe je ' I can't get no satisfaction ' (Ne mogu da budem zadovoljen), ali je vremešni pevač, koji ima titulu sera, u Majamiju bio zadovoljan.

IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

Dvojica sjajnih trenera i taktičara, selektori Engleske Tomas Tuhel i Norveške Stale Solbaken nisu mogli posebno da iznenade jedan drugog.

Oba tima se odlično poznaju jer su neki od njih igrali ili su i dalje saigrači u klubovima, pre svega britanske Premijer lige.

Deklan Rajs i Martin Edegard nose vezni red londonskog Arsenala, šampiona Premijer lige za sezonu 2025/26.

Haland je igrao sa Džudom Belingemom u Borusiji Dortmund, a u Mančester sitiju igra sa Nikom O'Rajlijem, Markom Gueijem, do ove sezone i sa Džonom Stounsom.

Ali po vrućini u Majamiju viđena je 120-minutna muška borba.

Englezi su imali više loptu u nogama, ali Norvežani nisu ustuknuli.

Štaviše, u dobrom delu drugog poluvremena bili su bolja ekipa i stalno su pretili, a jednom su pogodili prečku.

Ipak, Englezi nemaju samo Kejna. Imaju i Belingema.

A do finala, Englezi treba da savladaju novu prepreku - Argentinu - koja je takođe posle produžetaka pobedila Švajcarsku 3:1 (sreda, 15. jul od 21 sat).

U drugom polufinalu igraju Francuska - Španija (utorak, 14. jul od 21 sat).

Francuska je nastavila da gazi na Mundijalu, savladavši Maroko 2:0, dok je Španija zahvaljujući velikom kiksu rezervnog golmana Belgije Senea Lamensa u finišu došla do trijumfa i plasmana u polufinale.

REUTERS/Paul Childs Velika radost igrača i navijača Engleske posle drugog gola Belingema

Pomama za dresovima Norveške

Engleska fudbalska tradicija poznata je širom sveta, ali ovo Svetsko prvenstvo apsolutno je zaludelo sve u Norveškoj, posebno posle istorijskog uspeha Halanda i drugova i pobede nad Brazilom u osmini finala.

Uoči utakmice sa Engleskom objavljeno je da su rasprodati svi dresovi norveške fudbalske reprezentacije.

Norveški fudbalski savez (NFF) priznao je da je ozbiljno potcenio potražnju za dresovima.

Kako bi se pojavio koji kontigent u prodavnicima američkog proizvođača Najkija, tako je sve planulo.

Neki navijači su čak spavali ispred prodavnica kako bi bili prvi u redu za kupovinu.

REUTERS/Marco Bello

Potražnja navijača za dresovima je „daleko iznad prognoza“, rekao je komercijalni direktor Runar Par Andresen, dodajući da su porudžbine ove godine bile na rekordno visokom nivou.

Trgovci su naručili oko 250.000 dresova ove godine, u poređenju sa približno 50.000 u istom periodu prošle godine, rekao je Andresen za BBC.

Škotski grad više od 80 godina uz Norvešku

Getty Images Članovi norveške kraljevskeporodice nekoliko puta su posetili južnu Škotsku u znak zahvalnosti za pomoć tokom rata

Iako politički pripadaju istoj zajednici, Ujedinjenom Kraljevstvu, reprezentacije njihovih zemalja igraju odvojeno u međunarodnim takmičenjima.

Poznato je i da se 'ne mirišu', odnosno da ne podržavaju jedni druge na velikim turnirima.

Za Škotlanđane, recimo, osim uspeha njihovog nacionalnog tima (a na ovom su se obrukali, ispavši već posle grupne faze Mundijala), najvažnije je da Engleska ne uradi ništa.

Za jedan škotski grad, parola „Svi osim Engleske (mogu da budu prvaci)“, imala je posebno značenje u meču protiv Norveške.

Grad Damfris ima veze sa Norveškom još od Drugog svetskog rata kada je bio domaćin norveškim vojnicima u egzilu, piše Đankarlo Rinaldi, BBC dopisnik iz južne Škotske.

Norveška crvena zastava sa plavim krstom redovno se vijori u centru grada, a mnoge porodice imaju korene u skandinavskoj zemlji.

Nedavno je u Damfrisu postavljen „kamen prijateljstva“ kao trajni podsetnik na tu vezu nastalu pre više od 80 godina.

„Škotsko-norveško društvo je dokazalo je da je prijateljstvo Damfrisa i Norveške veoma snažno. Hiljade Norvežana bilo je raspoređeno u Damfrisu između 1940. i 1945. godine“, objasnila je Beverli Tom, jedna od organizatorki godišnjih proslava škotsko-norveškog prijateljstva.

„Veze se nastavljaju, što je dokazano proslavama 2023. godine kada su Norvežani poklonili gradu Damfrisu Kamen prijateljstva".

BBC Podrška stanovnika Damfrisa Norveškoj je očigledna

BBC Na jednom od simbola Damfrisa uvek se vijori zastava Norveške

Te veze, rekla je, proširuju se i na sport.

„Norvežani su podjednako ludi za fudbalom kao i Škoti i bila sam zapanjena kada sam otkrila koliko je stanovnika Damfrisa u srodstvu sa Norvežanima ili imaju prijatelje koji su Norvežani“, rekla je.

„Zato me ne bi iznenadilo kada bi mnogi Škoti navijali za Norvešku protiv Engleske“, rekla je ona za BBC uoči četvrtfinala Svetskog prvenstva.

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(BBC News, 07.12.2026)