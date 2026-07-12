Kad nema Mesija, čarobnjak je Alvarez: Argentina u polufinalu Svetskog prvenstva

BBC News pre 5 minuta | Marko Protić - BBC novinar

Reuters Hulijan Alvarez, strelac drugog gola za Argentinu

Argentina se mučila protiv Švajcarske, Lionel Mesi odigrao je najslabiji meč na Svetskom prvenstvu, ali su Gaučosi izborili mesto u polufinalu Mundijala.

Iz Mesijeve senke na krcatom stadionu u Kanzas Sitiju iskoračio je Hulijan Alvarez i golom u 112. minutu trasirao put ka pobedi Argentine posle produžetaka - 3:1.

Borbeni Švajcarci zadali su mnogo muke Argentini, imali igrača manje od 72. minuta i sve je 'mirisalo' na penale.

Ali Alvarez je u 112. minutu sjajnim udarcem sa 20 metara poslao loptu u gornji desni ugao i postigao jedan od najlepših golova na Mundijalu.

Osam minuta kasnije, Lautaro Martinez je u kontranapadu postavio konačan rezultat za veliko slavlje argentinskih navijača i igrača.

Mesi večeras prvi put posle devet uzastopnih utakmica na Mundijala nije postigao gol.

Ali Argentina je sačuvala šanse da postane prvi tim koji je odbranio titulu Svetskog prvenstva još od Brazila 1962.

Protivnik argentinskim fudbalerima u polufinalu biće Engleska, a ta utakmica igra se 15. jula u Atlanti.

EPA Dan Ndoj daje izjednačujući gol za Švajcarsku

Kako je izgledala utakmica?

Aleksis MakAlister je doveo Argentinu u vođstvo u 10. minutu, posle centaršuta Mesija iz kornera.

To je ujedno bio i najkonkretniji Mesijev doprinos na ovoj utakmici.

Posled uglavnom mirnog prvog poluvremena, borba se rasplamsala u nastavku, pošto su igrači Švajcarske nekoliko put sa distance testiral reflekse argentinskog golmana Emilijana Martineza.

Švajcarci su pojačavali pritiksa, a nagrada je stigla u 67. minutu kada je Dan Ndoj razmenio pasove sa Rikardom Rodrigezom po levoj strani pre nego što je savladao Martineza.

Ali Švajcarska je ostala sa 10 igrača kada je Bril Embolo dobio drugi žuti karton zbog simuliranja prekršaja.

To se dogodilo nakon duge provere iz VAR sobe zbog 'zamene identiteta'.

Sudija je poništio prvobitnu odluku da opomene Argentinca Leandra Paredesa i zatim pokazao drugi žuti karton Embolou.

Fudbaler Švajcarske je u suzama pao na tlo, a saigrači su ga tešili dok je napuštao teren.

Uz podršku navijača koji su učinili da stadion „Arouhed“ više podseća na Buenos Ajres nego na Kanzas Siti, branioci titule su krenuli napred dok su skandiranja „Vamos, vamos!“ odjekivala sa tribina.

Igrao se 112. minut kada je rezervista Hoze Manuel Lopez dodao loptu na levom kriluAlvarezu, koji je bio malo van gornjeg levog ugla šesnaesterca.

Alvarez je napravio nekoliko koraka ka centru terena pre nego što je uputio spektakularan udarac u gol švajcarskog čuvara mreže Kobela za najavu pobede.

Lautaro Martinez je potvrdio pobedu u prvom minutu nadoknade vremena, postigavši gol iz odbitka pošto je Kobel odbranio udarac Tijaga Almade.

EPA Prekršaj nad Mesijem

Argentince u polufinalu čeka okršaj sa Engleskom, peti put na Mundijalima u istoriji.

Prvi put odmerili su snage u četvrtfinalu 1966, kada je Engleska kao domaćin pobedila sa 1:0, a argentinski fudblaer Ratin postao prvi igrač u istoriji na SP koji je dobio crveni karton.

Englezi su kasnije osvojili titulu, jedinu do sada.

Drugi put su se sastali u četvrtfinalu Mundijala 1986, u Meksiko Sitiju kada je Argentina uz dva gola Dijega Maradone pobedila sa 2:1.

Prvi gol je dao rukom, kasnije nazvan 'Božija ruka', a drugi je proglašen za pogodak veka - predriblao je kompletnu odbranu Engleske.

Argentinci su osvojili kasnije titulu prvaka sveta u ovom prvenstvu.

Novi mel Engleska i Argentina odigrali su 1998. u osmini finala Mundijala u Francuskoj.

Gaučosi su pobedili posle penala, a meč se pamti i po isključenju Dejvida Bekama.

Četiri godine kasnije, na šampionatu u Japanu i Južnoj Koreji, Argentina i Engleska su igrale u grupnoj fazi.

Engleska je pobedila 1:0 golom Bekama iz penala.

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(BBC News, 07.12.2026)