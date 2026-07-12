Kako je lopta reagovala na kosu Hrvata, a nije kod gola Engleske protiv Norveške

BBC News pre 11 minuta

REUTERS/Dylan Martinez Norveški fudbaleri protestuju kod sudije posle izjednačujućeg gola Džuda Belingema

U moru spornih sudijskih odluka i situacija u kojima je reagovala video tehnologija (VAR) na Svetskom fudbalskom prvenstvu, dogodila se nova - u četvrtfinalu Norveška - Engleska.

U utakmici šesnaestine finala Portugal - Hrvatska, senzori u lopti Trionda kojom se igraju utakmice Mundijala, signalizirali su da je kod gola Hrvata za 2:2 lopta dirnula kosu hrvatskog fudbalera i poništen je pogodak koji bi balkanskoj ekipi omogućio produžetke.

Bilo je mnogo reagovanja i komentara posle te odluke sudija i VAR-a.

Sada je u centru pažnje nova sporna odluka koja je Englezima donela izjednačenje, a potom su preokrenuli protiv Norveške i plasirali se u polufinale.

Šta se desilo?

Norvežani, koji su ostvarili istorijski uspeh plasmanom u četvrtfinale Svetskog prvenstva, žalili su se posle utakmice da je izjednačujući gol Engleske trebalo da bude poništen iz neobičnog razloga.

Norvežani kažu da je lopta udarila u jedan od kablova koji drži kamere iznad terena stadiona u Majamiju i tako se odbila do engleskih fudbalera.

Oni su u nastavku akcije dali gol za 1:1.

Niko od sudija na terenu, ali ni pomoćnici u VAR sobi se nisu oglasili i prekinuli akciju.

„Smešno je ovo sa žicom“, rekao je Sander Berge, vezni igrač Norveške i londonskog Fulama, posle utakmice.

„[Rezultat] 2:1 govori sam za sebe - postojale su male razlike (u sudijskim odlukama) i znamo u kom pravcu je otišlo.“

Kapiten Norveške Martin Edegard takođe je doveo u pitanje sudijske odluke u utakmici četvrtfinala.

„Nisam to video [udarac lopte u žicu], ali neke odluke sudija nisu nam išle u prilog, a možda vam je baš to potrebno u ovakvim utakmicama“, rekao je vezni igrač londonskog Arsenala.

'Lopta je pala sa neba'

Ronald Wittek/EPA/Shutterstock Selektor Norveške Stale Solbaken razgovara sa sudijom posle sporne situacije

Norvežani su poveli u 36. minutu spektakularnim golom Andreasa Šjelderupa, a neobična situacija zabeležena je u drugom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, pre izjednačujućeg gola Džuda Belingema.

Na snimcima se vidi kako golman Norveške Orjan Niland izbacuje loptu iz svog šesnaesterca i ona udara u kabl koji nosi kameru iznad terena.

Lopta je potom pala do Eliota Andersona, koji je dodao Entoniju Gordonu, a ovaj asistirao Belingemu za gol.

Nekoliko igrača Norveške je odmah okružilo francuskog sudiju Klemena Turpena, tvrdeći da gol nije trebalo da bude priznat.

Selektor Norveške Stale Solbaken je na putu ka svlačionici razgovarao sa glavnim sudijom.

„On [sudija] kaže da to nije video i da nije dobio nikakvu poruku iz VAR sobe da se to zaista dogodilo.

„To je dobro objašnjenje i pošto Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) kaže da nije bilo dodira i da nije bilo signala od senzora u lopti, onda ne može ništa da se učini povodom toga.

„Lopta je pala pravo dole, 'sa neba', tačno ispred naše klupe, tako da je dodirnula kabl.

„Mnogi na našoj klupi su odmah reagovali. Nisam bio jedan od njih, ali mnogi su to videli“, rekao je Stolbaken posle utakmice.

Bivši napadač engleske reprezentacije Vejn Runi je u komentaru za BBC ovako video tu situaciju:

„Lopta kao da skreće i brzo pada, kao da nešto skreće loptu.“

Pogledajte video o lopti sa senzorima kojom se igraju utakmice na Svetskom prvenstvu

'Nema dokaza': FIFA

FIFA je kasnije saopštila da „nema dokaza“ da je lopta dodirnula kabl.

„Pre gola Engleske u 45+2. minutu protiv Norveške, senzor u lopti nije pokazao vrhunac u 'otkucajima srca lopte' kada je bila u vazduhu, i stoga nema dokaza da je lopta dodirnula žicu iznad terena i promenila kretanje lopte“, objavila je Svetska kuća fudbala.

Norveški selektor je dodao da „ne može ništa da kaže o tome".

„Ako nije bilo signala senzora lopte, šta mogu da kažem?.

„Lopta je pala direktno sa neba, kažu svi, golman i igrač koji je trebalo da primi loptu. Mislim da je bilo prilično jasno da jeste (dirnula kabl).

„Čudna situacija", dodao je Stolbaken.

Situaciju je prokomentarisao i engleski selektor, Nemac Tomas Tuhel.

„Postoji senzor u lopti koji obaveštava da li ju je dodirnula dlaka, kao što znamo još od utakmice Hrvatska protiv Portugala, tako da bi trebalo da signalizira i dodir u ovoj situaciji.

„Nisam video taj trenutak", dodao je.

Tuhel je, međutim, priznao da je njegov tim generalno imao sreće u ključnim trenucima.

„Ne kažem da je sreća bila presudna za našu pobedu, ali jesmo imali sreće u odlučujućim trenucima“, rekao je.

Video: Zašto fudbaleri na Mundijalu nose 'sportske grudnjake'

Poništen gol Norveškoj

REUTERS/Paul Childs

Norvežani su se bunili i zbog poništenog gola Torbjorna Hegema u drugom poluvremenu za vođstvo od 2:1.

Posle signalizacije iz VAR sobe, glavni sudija je poništio gol, jer je prethodno, pre izvođenja kornera za Norvešku, napadač Erling Haland odgurnuo igrača Engleske Eliota Andersona.

„Prednost je biti veliki i fizički jak kao Erling, ali bivaš kažnjen ako zadržiš igrača“, rekao je Berge.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.12.2026)