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Preminuo Lindzi Grejem, američki senator i Trampov bliski saradnik

Senator je bio pristalica Izraela i veliki zagovornik pružanja pomoći Ukrajini.

BBC News pre 1 sat  |  Gabriela Pomeraj
Lindzi Grejem u teget odelu sa podignutim kažiprstom leve ruke pred kojim je nekoliko mikrofona
REUTERS/Nathan Howard

Republikanski senator Lindzi Grejem, blizak saradnik Donalda Trampa, američkog predsednika, preminuo je u 71. godini.

Preminuo je 11. jula uveče posle „kratke i iznenadne bolesti", saopšteno je iz njegovog kabineta.

Njegova porodica je zatražila da se poštuje „privatnost tokom ovog neverovatno teškog perioda".

Grejem je izabran za senatora 2022.

Bio je političar iz Južne Karoline i jedan od najuticajnijih glasova u spoljnoj politici Vašingtona.

Dva dana ranije, boravio je u Kijevu, gde je 10. jula razgovarao sa Vladimirom Zelenskim, ukrajinskim predsednikom.

Njegovi zdravstveni problemi nisu bili poznati pre ovog putovanja.

Grejem je bio „pravi američki patriota“, napisao je Tramp na društvenim mrežama povodom smrti.

Grejem je više puta posećivao Balkan.

Kao član delegacije američkih kongresmena, u Podgorici se 2019. sreo sa tadašnjim predsednikom Vlade Duškom Markovićem, kao i 2025. u Dubrovniku sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

Plenković je na Iksu izjavio saučešće povodom smrti senatora, kao i Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore.

Grejem je obavljao funkciju predsednika Budžetskog odbora Senata i bio veliki zagovornik podrške Ukrajini.

Tokom poslednje posete Kijevu, radio je na verziji zakona o sankcijama Rusiji, koji bi, kako je rekao, „pomagao predsedniku Trampu da okonča ovaj rat“.

Ukrajinski predsednik izjavio je da „duboko ožalošćen“ vešću o smrti senatora.

Grejem je posetio Ukrajinu 10 puta od početka ruske invazije i bio „uz naš narod kada je to bilo najpotrebnije“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

„Amerika i svet su izgubili odlučnog lidera“, dodao je.

Lindzi Grejem u odelu drži poklon Vladimira Zelenskog - tradicionalnu vezenu košulju
Presidential Press Service Handout Handout
Grejemovo poslednje putovanje je bilo u Ukrajini gde je razgovarao sa Vladimirom Zelenskim, predsednikom te države

Od sukoba do savezništva

Grejem i američki predsednik nisu od početka bili prijatelji.

Tramp je „nastrojen rasistički, ksenofobičan je i religiozni fanatik“, izjavio je političar iz Južne Karoline 2015. za CNN.

Godinu dana kasnije, tokom kampanje za predsedničke izbore, na društvenim mrežama je napisao: „Ako nominujemo Trampa, bićemo uništeni... i to ćemo da zaslužimo.“

Posle nereda u Kapitolu u januaru 2021. Grejem je u Senatu održao govor.

„Tramp i ja smo imali pakleno putovanje. Mrzim što se ovako završava.

„Sve što mogu da kažem je da ne računate na mene. Dosta je bilo", poručio je tada.

Kasnije je, pak, postao jedan od Trampovih najvernijih pristalica.

Glasao je protiv Trampovog impičmenta 2021. i podržao njegovu kandidaturu tri godine kasnije.

„Donald Tramp ima mračnu stranu... i bio je veoma dobar predsednik.

„Ali ostajem uz njega jer sam video šta je uradio", rekao je 2023. za BBC.

Naveo je Trampov uspeh na južnoj američkoj granici, ubistvo moćnog iranskog vojnog komandanta Kasema Sulejmanija i imenovanje konzervativnih sudija.

Grejem je „dosledno insistirao na ishodima u ratu protiv terora koji štite naše dugoročne nacionalne bezbednosne interese“, piše na njegovoj internet stranici.

Protivio se povlačenju američkih trupa iz Avganistana 2021. godine, govoreći da je to „tužan i opasan događaj za nacionalnu bezbednost SAD-a“.

„Džihadisti širom sveta slave.

„Ameriku će smatrati slabićem", izjavio je.

Senator je čvrsto podržavao i Izrael.

„Lindzi je razumeo da je bezbednost Izraela i Amerike nerazdvojna.

„Izrael je izgubio jednog od najvećih prijatelja“, poručio je Benjamin Netanjahu, izraelski premijer posle smrti senatora.

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(BBC News, 07.12.2026)

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