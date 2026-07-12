Đurđević Stamenkovski: Zakon ne suspenduje nijedno pravo, već donosi nove mogućnosti

Beta pre 1 sat

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je danas da su Zakonom roditelj-staratelj, prava roditelja koji se 24 časa brinu o svojoj deci zagarantovana jer prvi put dobijaju mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara, ali će se i povećavati svakog 1. marta i usklađivati s nominalnom stopom rasta prosečne zarade u Srbiji.

Ona je, za Radio televiziju Srbije (RTS), naglasila da ovaj zakon, usvojen ove sedmice u Skupštini, ne suspenduje nijedno od postojećih prava, zato što deca i osobe nastavljaju da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć i nastavljaju da koriste usluge socijalne zaštite", rekla je ministarka.

Takođe se ne suspenduje pravo roditelja negovatelja nakon navršene osamnaeste godine deteta, već se produžava ukoliko postoji potreba.

Najavila je da se naredne sedmice usvajanje izmena pravilnika kojim će se uvesti novu uslugu - inkluzivnog pratioca, koji je tu da "nastavi da bude u pratnji deteta čak i kada on završi školovanje".

Najavljuje i uvođenje zajednice stanovanja kako bi se rešilo ključno pitanje koje roditelji imaju pred sobom – "šta će biti s mojim detetom kada mene više ne bude?"

Uz novčanu naknadu roditeljima će biti uplaćivani porezi i doprinosi, što znači da oni mogu da akumuliraju taj staž.

"Ako je majka negovala dete i u prethodnom periodu stekla radni staž, da li je on pet godina, tri godine, nije važno, onog časa kada ona postane roditelj-negovatelj, ona taj staž koji stiče tokom statusa roditelj-negovatelj može da akumulira, odnosno pridruži godinama staža koje već ima", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Navela je da je suština zakona u tome da roditelji-negovatelji budu osiguranici.

"Mi ćemo nakon 1. oktobra, kada roditelji krenu da se prijavljuju, dobiti situaciju u kojoj će neke majke i očevi prvi put steći pravo na zdravstvenu knjižicu. To njima mnogo više znači od mesečne naknade, naročito zato što govorimo o ljudima koji su do sada bili u potpunosti nevidljivi za sistem", rekla je Đurđević Stamenkovski.

(Beta, 12.07.2026)