Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Beta pre 4 sati

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije je danas učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi u Parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru, saopštila je SPC.

U saopštenju piše da je patrijarh Porfirije redovan učesnik u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i da poziva vernike da ih uvek podrže.

Akciju je organizovao Zavod za transfuziju krvi Srbije, u saradnji sa SPC, dodaje se.

Patrijarh je prethodno služio liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru, uz molitveno učešće pitomaca 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije.

Na kraju liturgije je služio moleban povodom uspešnog završetka njihovog školovanja.

(Beta, 12.07.2026)

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