Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi
Beta pre 4 sati
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije je danas učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi u Parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru, saopštila je SPC.
U saopštenju piše da je patrijarh Porfirije redovan učesnik u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i da poziva vernike da ih uvek podrže.
Akciju je organizovao Zavod za transfuziju krvi Srbije, u saradnji sa SPC, dodaje se.
Patrijarh je prethodno služio liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru, uz molitveno učešće pitomaca 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije.
Na kraju liturgije je služio moleban povodom uspešnog završetka njihovog školovanja.
(Beta, 12.07.2026)