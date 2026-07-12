Šabić: Defetisti nikada ništa nisu uradili, ako ne uspemo u REM ostavka je uvek rešenje

Beta pre 1 sat

Budući član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) advokat Rodoljub Šabić odbacio je danas kritike zbog odluke četvoro nezavisnih kandidata da preuzmu mandate u tom telu.

On je ocenio da ih istovremeno napadaju i vlast i deo opozicije, prenela je tv N1.

Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Šabić saopštili su da su nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, odlučili da preuzmu učešće u radu Saveta REM-a.

Šabić je kazao da je cilj bio da se pokaže da nisu oni odgovorni za višegodišnju blokadu REM-a, već vlast, te poručio da će, ukoliko ne bude moguće sprečiti nezakonitosti - ponovo podneti ostavku.

Naveo je da kampanja "koju koordinira vlast i deo opozicije", zapravo izaziva dodatnu zabunu u inače neinformisanoj javnosti.

Šabić uverava da će oni pokušati da urade šta mogu, kao i da njihov povratak u Savet treba da pokaže da su konstruktivni i da "neće tolerisati nezakonitost i divljanje".

Kazao je i da ga ne iznenađuje prljava kampanja režima, ali i dobrog dela opozicije, koja je lično diskreditarska kampanja, što je, kako je ocenio, ispod svakog nivoa.

"Šta zapravo ti ljudi hoće? Da, vlast neće REM, meni je to savršeno jasno. Ali šta hoće opozicija? Deo njih podržava ovo što smo uradili, deo mudro ćuti, a deo vrlo agresivno radi isto što i vlast - pokušava da diskredituje", kazao je Šabić.

On pita da li opozicija stvarno misli da je dobro da Srbija bude jedna od samo par zemalja na svetu koje nemaju regulatorno telo.

Rekao je i da, iako ne zna kada će tačno biti raspisani izbori, trojici članova Saveta REM-a izabranih od strane vlasti ističe mandat pre toga.

"Je l' ta opozicija nije u stanju da uradi nešto da dobijemo bar jedno od ta tri mesta. Je l' unapred priznaje poraz?", zapitao je Šabić.

To je definisao kao defetizam dela opozicije, piše na sajtu N1.

"Ponavljam, i to govorim i ovim famoznim kritičarima, ako ne uspemo, ostavka je uvek rešenje. Ali ovaj put, to vlast treba da zna, nema autentičnog tumača. Ovo će biti u skladu sa autentičnim tumačenjem. (...) Odgovorni ljudi pokušavaju nešto da urade. Defetisti nikad ništa nisu uradili", zaključio je Šabić.

(Beta, 12.07.2026)