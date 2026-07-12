SAD napale Iran nakon što je Teheran gađao brod u Ormuskom moreuzu

Beta pre 1 sat

Sjedinjene Američke Države (SAD) napale su Iran rano jutros nakon što je Teheran napao brod u Ormuskom moreuzu, pri čemu se taj brod zapalio, a posada ga prinudno napustila.

Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), što su neke od zemalja, poput Kuvajta, prijavile.

Centralna komanda američke vojske saopštila je da je tokom napada pogodila oko 140 ciljeva, kao i da je gađala položaje za lansiranje raketa i dronova, skladišta municije, opremu za komunikaciju i druge objekte.

Napadi "umanjuju sposobnost Irana da napada civilne pomorce i komercijalne brodove koji slobodno prolaze kroz moreuz", navodi se.

Novi unakrsni napadi u Persijskom zalivu dolaze nekoliko dana nakon što je predsednik SAD Donald Tramp (Trump) nagovestio da je prelazni sporazum u ratu sa Iranom "završen".

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) napisao je na društvenim mrežama da je "Iran napravio loš izbor i sada plaća cenu", na šta je predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf odgovorio da je "era jednostranih dogovora završena".

"Rekli smo vam: održite reč ili platite cenu. Realnost kuca na vrata", napisao je Kalibaf na Iksu (X).

UAE su danas upozorili javnost na predstojeći napad raketama i dronovima, dok su se u obližnjem Kataru čule eksplozije.

Upozorenja na raketni napad oglasila su se u Bahreinu, u kom se nalazi Peta flota američke mornarice.

Iran je tvrdi da je napao i druge lokacije, koje nisu potvrđene.

Teheran je napao brod za prevoz kontejnera pod kiparskom zastavom u Ormuskom moreuzu, na kom se jedan član posade vodi kao nestao, saopštila je Centralna komanda SAD.

Napad je prijavio Centar za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije, koji tvrdi da se brod kretao rutom koja prati obalu Omana.

Iranska paravojna Revolucionarna garda saopštila je da je više plovila "zanemarilo naša upozorenja i instrukcije da promene kurs i nastave kretanje odobrenom rutom", a da je jedno od njih "pogođeno hicem upozorenja i zaustavljeno".

Iranski mediji su izvestile o američkim napadima u nizu južnih provincija, uključujući Bušer, Hormozgan, Huzestan i provincije Sistan i Baludžistan, a Teheran je javio da je bilo napada i u zapadnoj pokrajini Lorestan.

(Beta, 12.07.2026)