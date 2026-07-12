U Zalazju kod Srebrenice obeležena 34. godišnjica stradanja Srba

Beta pre 44 minuta

U selu Zalazju kod Srebrenice danas su obeležene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje, kao i bratunačkim selima Biljača i Zagoni ubili pripadnici Armije Republike BiH (SRBiH), pod komandom Nasera Orića.

Parastosu su prisustvovali potpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Petko Rankić, izaslanik srpskog člana Predsedništva BiH Marko Milisav, ministar saobraćaja i veza RS Zoran Stevanović, kao i veliki broj građana, prenela je Radio-televizija RS (RTRS).

Obraćajući se prisutnima Stevanović je naveo da se "ove žrtve ne smeju zaboraviti i da se ovakvo stradanje nikada, nikome i nigde ne sme ponoviti".

Dodao je da je neophodno čuvati mir i Republiku Srpsku i graditi bolju budućnost za njene građane.

"Srebrenica je obuhvaćena projektima Vlade RS. Izdvojili smo sredstva za rekonstrukciju puta od Srebrenice do Zalazja, koja je ovih dana završena, kako bi ljudi mogu vraćati na svoja imanja, ili makar posećivati groblja, a predstoje nam i drugi projekti", naglasio je Stevanović.

Parastosu su prethodile posete porodicama stradalih Srba, vojničkom groblju u Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama, gdje je položeno cveće i odata pošta poginulim.

Osim 69 poginulih i velikog broja ranjenih, na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim i bratunačkim selima nestala su 22 Srbina, od kojih je deset slučajno pronađeno i ekshumirano 10. juna 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju, prilikom traženja nastradalih Bošnjaka.

Deset nestalih još nije pronađeno i njima se, kako se navodi, gubi trag u logoru u bivšoj srebreničkoj policijskoj stanici.

Muslimanske snage iz Srebrenice, pod komandom Nasera Orića, upale su 12. jula 1992. godine u više srpskih sela u srebreničkoj i bratunačkoj opštini ubijajući, pljačkajući i paleći sve što su stigle.

Za ove počinjene nad Srbima iz Srebrenice i srednjeg Podrinja još niko nije odgovarao.

(Beta, 12.07.2026)