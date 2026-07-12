ZLF: Puna podrška Šabiću i drugima u borbi za REM

Beta pre 1 sat

Četvoro članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji su odlučili da prihvate mandat u ovom telu, imaće našu punu podršku u radu, poručili su u zajedničkoj izjavi za Betu kopredsednici Zeleno levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević i Radomir Lazović.

Članovi Saveta REM koji su prihvatili da rade nezavisno su: Rodoljub Šabić, Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik i Mileva Malešić.

Lazović je istakao da se to posebno odnosi na domen onoga što kao član resornog skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje može da doprinese.

Đorđević i Lazović su u zajedničkoj izjavi naveli da su "sa nevericom i prezirom" ispratili napade koji prethodnih dana dolaze iz opozicionih krugova na ljude koji su, kako su ukazali, odlučili da se bore i u ovakvim neravnopravnim uslovima za funkcionalan REM.

"Možete se neslagati sa ovom odlukom, možete je kritikovati, ali napadati posebno Šabića koji je svojim besprekornim javnim delovanjem godinama zadužio naše društvo je apsolutno neprihvatljivo i degutantno" - poručili su kopredsednici ZLF.

Đorđević je navela da su "oni nezavisni kandidati, kao takvi su nominovani i baš zato, da bi bili nezavisni smo za njih i glasali, kako bi samostalno donosili odluke".

Kazala je i da "nisu oni odgovorni što je režim dva puta manipulisao procesom izbora članova Saveta REM-a i nije njihova odgovornost što nemamo devet nezavisnih članova REM-a".

Prema njenim rečima, "oni su naprotiv bili odgovorniji od drugih i odlučili su da se sa tom situacijom suoče i pokušaju da se izbore".

"To rade isto kao što se naši članovi bore u Komisiji za reviziju biračkog spiska, a naši poslanici u Narodnoj, pokrajinskoj i lokalnim skupštinama širom Srbije, kao što se i odbornici studentskih lista na lokalnim izborima u proteklih godinu dana bore u lokalnim skupštinama, kao što se odjeci te borbe vide u rezolucijama Evropskoj parlamenta i izveštajima Evropske komisije o Srbiji", poručila je Đorđević.

Kako je Lazović naveo, "naravno da situacija u kojoj vlast i dalje pokušava da zadrži kontrolu na REM-om nije idealna, ali šta smo drugo očekivali?"

"Da li iko očekuje da će SNS bilo šta prepustiti bez borbe i sabotaže?" - upitao je Lazović.

Poručio je da je zato važno da se nastavi borba da i peti član REM-a bude nezavisan.

(Beta, 12.07.2026)