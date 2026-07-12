(Foto) Pucnjava na festivalu u Torontu Dve osobe razmenjivale vatru, ima poginulih, više osoba ranjeno

Istražitelji su pronašli dva pištolja i utvrdili da postoje tri mesta zločina Gradonačelnica Toronta izrazila je zgroženost i zahtevala da policija pronađe odgovorne Dve osobe su poginule, a više ih je ranjeno u pucnjavi na uličnom festivalu u Torontu, saopštila je lokalna policija.

U saopštenju se navodi da su dve osobe "razmenjivale vatru" na događaju Salsa na Sent Kleru, prenosi CBC News. Pucnjava je počela nedugo posle 20 časova po lokalnom vremenu na festivalu Salsa u kvartu Sent Kler na uglu avenija Vest i Arlington. Medicinske ekipe su i dalje na licu mesta i pružaju pomoć ranjenima, a policija je obezbedila mesto događaja i savetuje javnosti da se drži podalje od tog područja. Zamenik načelnika policije Frenk Baredo potvrdio je da se