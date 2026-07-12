Imala bi ubedljivu pobedu: Anketa, Marin Le Pen favorit na predsedničkim izborima u Francuskoj

Blic pre 5 sati
Imala bi ubedljivu pobedu: Anketa, Marin Le Pen favorit na predsedničkim izborima u Francuskoj
Istraživanje je sprovedeno onlajn od 9. do 10. jula 2026. godine na uzorku od 1.503 osobe Ona bi bila favorit u svim scenarijima za drugi krug izbora, zakazan za 2. maj Kandidatkinja krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen vodila bi u oba kruga predsedničkih izbora u Francuskoj zakazanih za 2027. godinu, pokazuje anketa agencije Elab. Kako pokazuju rezultati ankete sprovedene za BFMTV i list Tribin Dimanš, Le Pen bi imala ubedljivu
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