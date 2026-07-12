Krio se i bežao od policije pod lažnim identitetom! Poznato koje ime je koristio uhapšeni Vuk Vulević

Kod njega su pronađena falsifikovana dokumenta na ime Vladimir Ilić, navodno izdata na Kosovu Za Vulevićem je raspisana crvena poternica Interpola zbog organizovanja kriminalne grupe i trgovine drogom Vuk Vulević uhapšen je juče u Beogradu, po crvenoj međunarodnoj poternici Crne Gore dok je kod sebe imao falsifikovana dokumenta navodno na ime Vladimir Ilić, piše Republika. Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije,