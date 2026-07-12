Ministarstvo propisalo obavezne elemente ugovora za otkup poljoprivrednih proizvoda

Poljoprivrednici će znati tačno kome prodaju robu, po kojoj ceni i kada će biti plaćeni Pravilnik omogućava dugoročnije planiranje, sigurniji plasman proizvoda i razvoj fer tržišnih odnosa u poljoprivredi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača poljoprivrednih proizvoda, čime se uvode jasna pravila u poslovanju i obezbeđuje veća pravna i