Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika. Andrej R. pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom: Žrtvi se bore za život.

U vezi napada, prethodno je u kafiću izbila svađa između Andreja i žrtve Ukupno tri osobe teško su ranjene nožem tokom noći u odvojenim incidentima u Beogradu, sa još jednim napadom na Ruzveltovoj ulici Andrej R. (22) osumnjičen je da je sinoć oko 21 sat, u parku kod Vukovog spomenika, izbo devojku T.P. (20) kojoj se lekari bore za život. Osumnjičeni je uhapšen nedaleko od mesta gde se napad dogodio, a prilikom hapšenja je odbio da policijskim službenicima da bilo