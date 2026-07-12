Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika. Andrej R. pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom: Žrtvi se bore za život.

Blic pre 2 sata
Otkriveno ko je krvnički izbo devojku (20) kod Vukovog spomenika. Andrej R. pri hapšenju odbio da sarađuje sa policijom: Žrtvi…
U vezi napada, prethodno je u kafiću izbila svađa između Andreja i žrtve Ukupno tri osobe teško su ranjene nožem tokom noći u odvojenim incidentima u Beogradu, sa još jednim napadom na Ruzveltovoj ulici Andrej R. (22) osumnjičen je da je sinoć oko 21 sat, u parku kod Vukovog spomenika, izbo devojku T.P. (20) kojoj se lekari bore za život. Osumnjičeni je uhapšen nedaleko od mesta gde se napad dogodio, a prilikom hapšenja je odbio da policijskim službenicima da bilo
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