Ovo je najefikasniji način da se rešite letećih mrava: Treba vam samo jedan začin iz kuhinje

Blic pre 8 minuta
Ovo je najefikasniji način da se rešite letećih mrava: Treba vam samo jedan začin iz kuhinje
Za najbolji efekat, potrebno je cimet ili cimetovo ulje naneti na ključna mesta i ponavljati tretman zbog slabljenja mirisa na vrućini Cimet svojim jakim mirisom remeti mravlje feromonske staze, zbog čega oni napuštaju to područje Sa skokom letnjih temperatura širom zemlje, ove godine nam je "Dan letećih mrava" stigao znatno ranije nego što je uobičajeno za jul. Ako ste danas izašli napolje, velika je verovatnoća da ste već primetili iznenadne, haotične rojeve
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