Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Hramu svetog Save pa učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi (foto)

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije danas je, povodom praznika Svetih apostola Petra i Pavla, služio liturgiju u Hramu Svetog Save na Vračaru, posle čega je učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Akciju dobrovoljnog davanja krvi u Parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru organizovao je Zavod za transfuziju krvi Srbije, u saradnji sa SPC. U saopštenju Informativne službe SPC navedeno je da je patrijarh redovan učesnik u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i da poziva verenike da uvek podrži te humanitarne akcije. (FoNet)