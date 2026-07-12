"Posledice će biti katastrofalne" Šef UN poziva SAD i Iran da okončaju neprijateljstva i vrate se razgovorima

Nedavni događaji uključuju iranske napade na brodove u Ormuskom moreuzu i američke udare na Iran, kao i iranske napade na mete u susednim zemljama Zaliva Gutereš je pozvao na hitan prekid svih vojnih napada u regionu Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izrazio je danas duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili još jednu rundu