Ubo ju je u grudni koš i stomak! Novi detalji napada na devojku (20) kod Vukovog spomenika: Bili u kafiću, svemu prethodila svađa?!

Blic pre 1 sat
Ubo ju je u grudni koš i stomak! Novi detalji napada na devojku (20) kod Vukovog spomenika: Bili u kafiću, svemu prethodila…
Prema izjavama očevidaca, incidentu je prethodila svađa između devojke i napadača u obližnjem kafiću Tri osobe su teško povređene tokom noći u Beogradu u tri odvojena napada nožem Devojka T.P. (20) teško je povređena u parku kod Vukovog spomenika kada joj je napadač, koji je bio u kafiću u kojem je bila i ona, prišao i naneo više ubodnih rana zbog kojih je hitno prevezena u bolnicu gde joj se lekari bore za život, saznaje "Blic". Kako se sumnja, a kako tvrde
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