Ubo ju je u grudni koš i stomak! Novi detalji napada na devojku (20) kod Vukovog spomenika: Bili u kafiću, svemu prethodila svađa?!

Prema izjavama očevidaca, incidentu je prethodila svađa između devojke i napadača u obližnjem kafiću Tri osobe su teško povređene tokom noći u Beogradu u tri odvojena napada nožem Devojka T.P. (20) teško je povređena u parku kod Vukovog spomenika kada joj je napadač, koji je bio u kafiću u kojem je bila i ona, prišao i naneo više ubodnih rana zbog kojih je hitno prevezena u bolnicu gde joj se lekari bore za život, saznaje "Blic". Kako se sumnja, a kako tvrde