Umro Lindzi Grejem. Iznenadna smrt senatora bliskog Trampu: Nedavno se vratio iz Ukrajine, ovo je govorio o Iranu

Nedavno se vratio iz Ukrajine, gde se sastao sa predsednikom Zelenskim i komentarisao situaciju u Iranu Grejem je ranije izjavio da će Kuba biti sledeća meta nakon Irana, aludirajući na Trampovu politiku prema komunističkim režimima Lindzi Grejem, američki senator i saveznik predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa, preminuo je u 71. godini. Grejem, republikanski senator iz Južne Karoline, umro je juče "nakon kratke i iznenadne bolesti", saopštila je njegova