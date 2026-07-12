(Video) Horor u popularnom letovalištu, najmanje 27 mrtvih Požar "progutao" bar na Tajlandu: Turisti umrli u toaletu pokušavajući da pobegnu od vatre

Većina žrtava pronađena je u toaletima, gde su pokušali da se sklone od vatre Nadležni organi trenutno istražuju uzrok izbijanja požara U velikom požaru koji je zahvatio jedan bar u Tajlandu poginulo je najmanje 27 ljudi, nakon što su desetine gostiju ostale zarobljene u toaletima, prenose lokalni mediji.

Vatrogasci su oko 23.57 po lokalnom vremenu dobili dojavu o požaru u popularnom lokalu „Rong Beer Na Lat Phrao“, koji se nalazi u četvrti Čatučak u Bangkoku. Po dolasku na lice mesta zatekli su vatru koja je već zahvatila unutrašnjost objekta. U početku je pronađena jedna osoba sa opekotinama, ali su spasioci ubrzo utvrdili da je veliki broj ljudi ostao zarobljen u zgradi. Prema navodima lokalnih medija, brojni gosti u panici su pobegli u toalete pokušavajući da se