Zašto je ova destinacija u Srbiji hit među turistima: Vikend vodič kroz skrivene bisere prirode i autentična mesta

Blic pre 23 minuta
Zašto je ova destinacija u Srbiji hit među turistima: Vikend vodič kroz skrivene bisere prirode i autentična mesta

Domaća hrana, prirodne lepote, istorijske znamenitosti i gostoljubivost lokalnog stanovništva čine ovu regiju posebnom za posetioce Zlatibor je druga najposećenija turistička destinacija u Srbiji, sa stalnim rastom broja dolazaka i noćenja turista Putovanja su danas strast mnogih i zato ovaj sektor je doživljava neverovatnu ekspanziju.

Nekoga opčinjava arhitektura gradova, nekoga spokoj ruralnih područja, nekoga morski valovi. Uspešnost turističke ponude se ogleda u tome da pruži satisfakciju za svakog gosta, ali i zaradu ugostiteljima. Među najatraktivnijim lokacija u Srbiji za turiste su banje i planine, ali seoska domaćinstva koja se bave ruralnim turizmom su sve posećenija. Turistička organizacija Srbije i Turistička organizacija Zlatibora su ranije organizovale izlet za predstavnike medija,
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