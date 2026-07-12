„Jedan od velikih prijatelja Izraela“: Preminuo američki senator Lindzi Grejem, blizak saveznik Trampa

Danas pre 1 sat  |  S. D.
„Jedan od velikih prijatelja Izraela“: Preminuo američki senator Lindzi Grejem, blizak saveznik Trampa

Američki senator Lindzi Grejem (71), dugogodišnji republikanac iz Južne Karoline i saveznik predsednika Donalda Trampa, preminuo je „nakon kratke i iznenadne bolesti“, rekao je portparol njegove kancelarije za CNN.

Grejem je prvi put izabran u Senat Sjedinjenih Američkih Država 2002. godine, a ove jeseni kandidovao se za svoj peti mandat na međuizborima. Prošle nedelje napunio je 71 godinu. Grejem se kratko kandidovao za republikansku predsedničku nominaciju 2015. godine i u početku je bio kritičar Donalda Trampa. Međutim, tokom Trampovog prvog mandata postao je njegov blizak politički saveznik i jedan od njegovih najglasnijih zagovornika. Bio je predsednik veoma uticajnog
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