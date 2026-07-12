Kesić, Jergović i drugi osudili napad na Vladimira Arsenijevića „Između je ništa. Nema neutralnih“

Danas pre 1 sat  |  A. Ć.
Kesić, Jergović i drugi osudili napad na Vladimira Arsenijevića „Između je ništa. Nema neutralnih“
Zoran Kesić, novinar, voditelj i komičar, kao i brojne ličnosti iz sveta kulture i umetnosti, osudili su jučerašnji napad na književnika Vladimira Arsenijevića, koji je pretučen ispod Brankovog mosta u Beogradu dok je pripremao prostor na kojem će koalicija Ljudi pamte ljude obeležiti 31. godišnjicu sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. „Juče nam je Vlada Arsenijević slao divne fotografije sa Krokodila, danas gledam njegov snimak na Instagramu u kome nas
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